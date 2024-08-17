Наталка Денисенко впервые за длительное время показалась с мужем-военным и довела Сумскую до слез

Украинская актриса Наталка Денисенко впервые за длительное время показалась с мужем-военным, актером Андреем Фединчиком.

Возлюбленный знаменитости с начала войны служит в рядах ВСУ. Супругам крайне редко удается встретиться. Однако Фединчика впервые за длительное время отпустили домой. Об этом сообщила Наталка Денисенко и в Instagram опубликовала счастливое фото, где она изображена в объятиях возлюбленного.

Как поделилась актриса, сейчас она очень счастлива. Наталка Денисенко и Андрей Фединчик впервые с апреля встретились.

"Без лишних слов. Мое самое счастливое выражение лица с апреля месяца!" – поделилась с пользователями актриса.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Многие подписчики отреагировали на снимок Наталки Денисенко с мужем. Не прошла мимо фото и актриса Ольга Сумская. Знаменитость призналась, что трогательный снимок Денисенко с Фединчиком просто довел ее до слез.

"Мои голубочки! Встретились! Плачу", — написала в комментариях Ольга Сумская.

Напомним, многие известные мужчины сейчас служат в рядах ВСУ. Возлюбленный певицы Наталки Карпы тоже защищает Украину от российских оккупантов. Недавно исполнительница показывала, как муж с передовой поздравил ее с днем рождения.

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