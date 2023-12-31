Наталка Денисенко впервые за долгое время встретилась с мужем-военным и сообщила радостную новость

Украинская актриса Наталка Денисенко впервые за долгое время встретилась с мужем-военным, актером Андреем Фединчиком.

К слову, в своем Instagram артистка рассказывала, что отправилась с 6-летним сыном Андреем в Одессу. Как призналась знаменитость, она не планировала это путешествие, однако важные обстоятельства заставили его уехать из Киева.

"На самом деле поездка именно сюда была спонтанной... Чуть позже расскажу, почему мы приехали именно сюда...", — поделилась артистка.

Пост Наталки Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Впоследствии Наталка призналась, что главная причина ее поездки в Одессу – это муж. Дело в том, что 31 декабря – это воскресенье, поэтому Андрею Фединчику разрешили приехать на один день к жене. Актриса очень радуется, что встретит Новый год вместе с возлюбленным.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Вот и самая главная причина, почему мы приехали сюда. Нам повезло, что 31 декабря – воскресенье. В выходной у мужа получилось приехать к нам на один день", — поделилась актриса.

Наталка Денисенко с мужем и сыном / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, супруга ведущего Григория Решетника Новый год встретит тоже не в Киеве. Кристина уже рассекретила, куда вместе с сыновьями уехала из столицы.

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