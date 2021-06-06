Наталка Денисенко вспомнила, как ее 8-летнюю пытался изнасиловать педофил

Актрисе удалось убежать.

Украинская актриса Наталка Денисенко ошеломила историей, как ее пытался изнасиловать маньяк.

В интервью Маше Ефросининой звезда сериала "Крепостная" рассказала, что неприятный инцидент случился, когда Наталке было 8 лет. Тогда девочка играла на детской площадке и увидела, что к ней подошел подозрительный мужчина.

"Он на меня еще так смотрел. Огромный рыжий мужик. И я подумала: "Зайду к подружке, чтоб мы вместе гуляли". И я пошла в подьезд, он за мной. Я прийшла к подруге и говорю: "Ты выйдешь?". Она сказала, что нет. Я вышла, стала спускаться и он меня схватил, зажал рот и начал тереться. Я конечно же чувствовала, что у него там что-то. Я понимала, что это такое, но со мной родители не говорили на эту тему — советское воспитание, секса нет", — рассказала знаменитость.

Денисенко добавила, что педофил начал тянуть ее наверх по лестнице, чтобы изнасиловать. Впрочем, будущая звезда смогла вырвать руку и начала нажимать на звонки соседям. Негодяй испугался и ослабил хапку и Наталья убежала.

"Я прибежала домой и понимаю, что не могу маме сказать, не могу ей объяснить: "Меня напугал дядя". Ну и так все прошло", — поделилась актриса.

Поэтому теперь артистка общается со своим маленьким сыном на темы сексуального воспитания. В частности, женщина объясняет мальчику, что никто не имеет права без разрешения касаться его гениталий.

Напомним, ранее Опра Уинфри в слезах впервые рассказала, как в 9-летнем возрасте ее изнасиловал двоюродный брат. Ведущая рассказала о своей детской травме.

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