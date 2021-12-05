Наталка Денисенко вспомнила вечер, когда ее пьяный муж устроил драку на улице Киева

Актриса призналась, что была очень расстроена и много плакала.

Украинский актер Андрей Фединчик летом в этом году попал в громкий скандал.

Так, знаменитость устроил ночью драку в Подольском районе Киева. На видео, появившемся в Сети, было видно, как звезда ехал зигзагами на электросамокате по дороге, а когда водитель машины посигналил ему, Фединчик подбежал к мужчине и набросился на него.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику и сцены жестокости!

Жена Андрея, актриса Наталка Денисенко вспомнила в программе "Світське життя" тот вечер.

"Так сложилось, что вечером я пришла со съемочной площадки и увидела, что ему очень плохо, он много выпил и решил пойти проветриться. И, конечно, его задели люди на дороге, потому что он под хмельком на самокате ехал, ну и конечно он начал кричать, пытался ввязаться в драку и это у него получилось... Это не то, что он какой-то алкоголик-разбойник, хотя он таки разбойник, но он очень каялся. Будь это какой-то дядя Дима из третьего подъезда, который напился и покричал, то никто бы об этом не знал, а так заслуженный артист Украины напился и устроил драку, то, конечно же, все об этом знают. Но мы публичные люди и мы отвечаем за это", – поделилась знаменитость.

Денисенко призналась, что была очень расстроена и ссорилась с любимым из-за его проказы. Впрочем, она отметила, что нужно всегда поддерживать друг друга.

"Андрей пошел к психоаналитику, чтобы понять корень этой проблемы, потому что у него бывают этакие вспышки агрессии, на мне это никак не отражалось, это более такая пацанская тема. Это очень долгий процесс, все-таки все наши травмы, они идут с детства и это не просто так... Конечно, я была очень расстроена, я плакала, спрашивала почему он так сделал, мы ссорились из-за этого, но мы пережили это, потому что в семье кто бы что ни натворил, надо держаться друг друга и поддерживать", – добавила она.

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