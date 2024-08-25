Наталка Денисенко встретилась с мужем-военным и показала, как они отпраздновали особый день

Семья проводит время в Карпатах.
Украинская актриса Наталья Денисенко показала, как проводит отпуск с мужем, актером, а ныне военнослужащим Андреем Фединчиком.
Так, в фотоблоге Наталья ранее уже делилась, что ее возлюбленный вернулся с фронта в отпуск провести вместе с семьей немного времени. Поэтому вместе с сыном Андреем они не теряли времени и поехали в живописные Карпаты. Именно среди гор семья отмечала важный государственный праздник – День Независимости Украины. По случаю особого дня они одели вышиванки и устроили импровизированный фотосет на долинах. На изображении избранник Денисенко нежно обнимает ее.
Актриса поделилась, что с мужем и сыном они посетили местный ресторан, где за праздничным столом с традиционными блюдами встретили 33-летие Украины.
"Самый лучший День Независимости. Настоящий украинский кайф. Хочу оставить это здесь. Большое счастье чувствовать, что ты живешь эту жизнь не зря! У нас – дыхание свободы. Слава Украине. Слава ВСУ. Слава нации. Украина превыше всего", — поздравила Наталья всех украинцев с праздником.
Напомним, остальные украинские звезды также присоединились к поздравлениям с Днем Независимости Украины и рассказали, что для них означает этот государственный праздник.
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