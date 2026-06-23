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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
587
Время на прочтение
1 мин

Наталка Денисенко выехала с 37-летним бойфрендом за границу и похвасталась их роскошным отдыхом

Парочка отправилась в Турцию, чтобы провести там летний отпуск.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
1 комментарий
Наталка Денисенко з возлюбленным

Наталка Денисенко з возлюбленным / © instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса Наталка Денисенко вместе с сыном и бойфрендом, манекенщиком Юрием Савранским, уехала за границу.

Такой компанией они решили насладиться летним отпуском. В частности, актриса вместе с 37-летним возлюбленным и сыном улетела в Турцию, чтобы отдохнуть от рабочих будней.

В своем Instagram знаменитость активно делится фото, на которых показывает, как проходит его отпуск. Артистка уже успела поплавать в море. Она делилась пляжными фото, на которых позирует в бикини и демонстрирует стройную фигуру.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

На фотографиях Наталка Денисенко тоже предстала в объятиях возлюбленного. Парочка мило позировала на фоне моря, при этом не скрывала романтических чувств друг к другу.

Наталка Денисенко с избранником / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко с избранником / © instagram.com/natalka_denisenko

Правда, в комментариях под фото поинтересовались, как избранник артистки смог пересечь границу. Однако ранее Юрий Савранский объяснял, что его освободили от службы в армии еще задолго до начала полномасштабной войны. Причиной этого являются определенные проблемы со здоровьем, в детали которых манекенщик не вникал.

Напомним, ранее Наталке Денисенко и ее избранника упрекали за хвастовство отдыхом во время войны. Тогда Юрий Савранский резко ответил на критику.

Комментарии (1)
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ziz289
13:37, 2026.06.23
А що дозвіл від тцк є ? Можуть люди призовного віку виїжджати ? Щому цей 3.14 рас не служить ? Він інвалід ? Де тцк ?
Дата публикации
Количество просмотров
587
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