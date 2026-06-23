Наталка Денисенко выехала с 37-летним бойфрендом за границу и похвасталась их роскошным отдыхом

Наталка Денисенко з возлюбленным / © instagram.com/natalka_denisenko

Реклама

Украинская актриса Наталка Денисенко вместе с сыном и бойфрендом, манекенщиком Юрием Савранским, уехала за границу.

Такой компанией они решили насладиться летним отпуском. В частности, актриса вместе с 37-летним возлюбленным и сыном улетела в Турцию, чтобы отдохнуть от рабочих будней.

В своем Instagram знаменитость активно делится фото, на которых показывает, как проходит его отпуск. Артистка уже успела поплавать в море. Она делилась пляжными фото, на которых позирует в бикини и демонстрирует стройную фигуру.

Реклама

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

На фотографиях Наталка Денисенко тоже предстала в объятиях возлюбленного. Парочка мило позировала на фоне моря, при этом не скрывала романтических чувств друг к другу.

Наталка Денисенко с избранником / © instagram.com/natalka_denisenko

Правда, в комментариях под фото поинтересовались, как избранник артистки смог пересечь границу. Однако ранее Юрий Савранский объяснял, что его освободили от службы в армии еще задолго до начала полномасштабной войны. Причиной этого являются определенные проблемы со здоровьем, в детали которых манекенщик не вникал.

Напомним, ранее Наталке Денисенко и ее избранника упрекали за хвастовство отдыхом во время войны. Тогда Юрий Савранский резко ответил на критику.

Новости партнеров