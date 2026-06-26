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Наталка Денисенко выходит замуж во второй раз: возлюбленный с размахом сделал ей предложение в Турции
Артистка обручилась с новым бойфрендом и похвасталась обручальным кольцом.
Украинская актриса Наталка Денисенко выходит замуж во второй раз. Возлюбленный Юрий Савранский сделал ей предложение.
Радостной новостью знаменитость поделилась в Instagram. Артистка опубликовала серию фотографий, из которых стало ясно, что она обручилась с бойфрендом. Особенный момент произошел во время отдыха парочки за границей, а именно в Турции. Более того, Юрий Савранский еще и выбрал для этого символическое место. Пара обручилась возле храма Аполлона, где, как пишет Наталка Денисенко, встречались Марк Антоний и Клеопатра.
Влюбленные были одеты в светлый наряд. Юрий Савранский традиционно встал на одно колено и позвал артистку выйти за него замуж. Наталка Денисенко ответила согласием. Актриса уже и похвасталась роскошным обручальным кольцом. Юрий Савранский выбрал украшение из желтого золота и с большим бриллиантом.
«Принимаем поздравления с помолвкой. Вчера (25 июня — прим. ред.) она ему сказала „да“ возле храма Аполлона, где встречались Марк Антоний и Клеопатра», — поделилась артистка.
Отметим, что для Наталки Денисенко этот брак станет вторым. Ранее она в течение восьми лет была замужем за актером Андреем Фединчиком, с которым развелась в мае 2025-го. У артистов есть общий сын Андрей.
Юрий Савранский тоже во второй раз свяжет себя сетями брака. От первой жены он воспитывает дочь и сына. Сколько Юрий Савранский и Наталка Денисенко находятся в отношениях — точно неизвестно. Однако пара рассекретила свой роман в конце 2025 года.
Напомним, недавно ведущая Соломия Витвицкая вышла замуж во второй раз. Знаменитость уже показала фото из своей свадьбы с возлюбленным-военным.