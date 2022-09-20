Наталка Денисенко взволновала фанатов кадрами из медицинской лаборатории: "Анализы показали много нюансов"

Актриса Наталка Денисенко была вынуждена пройти несколько медицинских тестов.
В своем Instagram Наталка Денисенко поделилась фотографией из медицинского учреждения – на руке у актрисы был медицинский пластырь после забора крови.
Поклонников актрисы взволновало состояние здоровья Наталки, поэтому звезда получила много сообщений с вопросом.
"Наташа, все хорошо? Почему столько анализов, еще и генетические?", — поинтересовались у Денисенко фаны.
А актриса не спешит рассказывать все подробности своего состояния здоровья, потому что решила сначала дождаться результата анализов.
"Дождусь результатов, а там посмотрим. Единственное, что могу сказать, анализы, которые я сдавала неделю назад, показали много нюансов, о которых я и подумать не могла", — написала Наталка.
Кроме того, актриса добавила, что после медицинских тестов ей нельзя внимательнее отнестись к своему питанию.
"Мне нельзя забывать есть! И не делать большие перерывы между приемами пищи, а я это делаю...", — сказала Денисенко.
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