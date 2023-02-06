Наталка Денисенко взволновала фанов эмоциональным видео в слезах

Звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко не в шутку взволновала поклонников эмоциональными кадрами.

В сторож в Instagram актриса выложила видео, на котором предстала перед камерой вся в слезах. Такое состояние актрисы сначала испугало ее фанатов, ведь некоторые не сразу поняли, что произошло с Наталкой.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Как выяснилось, это видео Денисенко снимала для актерских проб, где ей нужно было показать такую довольно эмоциональную сцену. Как поделилась с подписчиками знаменитость, такие сцены даются актерам непросто, потому что нуждаются не только в таланте, но и в внутренних силах.

"Хотя для записи таких эмоциональных проб все равно есть техника, как ты должен войти в это состояние, сделать слезы, читать текст. Ты полностью понимаешь, что ты делаешь. Но все равно, это эмоциональная работа и после нее ты устаешь. Чтобы потом никто не говорил, что актерство это легко. Это действительно очень энергозатратно", — рассказала Денисенко.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Ранее Наталка Денисенко эмоционально обратилась к хейтерам и резко отреагировала на критику ее поведения, пока ее муж служит в ВСУ.

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