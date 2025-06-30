Наталка Денисенко назвала главные правила воспитания своего сына: "Привычки, формирующие личность"

Наталья Денисенко с сыном / © instagram.com/natalka_denisenko

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Украинская актриса и звезда сериалов Наталка Денисенко рассказала о своей философии воспитания сына Андрюши.

Наталья искренне признает, что с каждым днем ​​учится быть лучше. Во время воспитания сына она постоянно стремится сделать из него не просто "послушного" ребенка, а "уверенную личность с минимумом травм и максимумом внутреннего ресурса". Так что следит за его дисциплиной и собственным внутренним состоянием, чтобы делиться гармонией с Андрюшей.

"Сейчас я точно не могу сказать, что позволяю сыну абсолютно все. Наоборот я стала осознавать важность дисциплины, простых ежедневных привычек, которые формируют личность. Да, я не та мама, которая сидит с ним над уроками или заставляет добиваться результатов через силу. Моя философия – дать максимум любви и принятия. Но могу быть "занудной": прошу сесть ровно, доесть завтрак, быть собранным. Потому что понимаю, что именно в этих пустяках воспитывается опора в жизни", - рассказала Денисенко в интервью "Люкс ФМ".

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Наталья Денисенко с сыном / © instagram.com/natalka_denisenko

Актриса признается, что на этом пути ей помогают психологи. Одна из главных традиций в семье звезды – полное присутствие в момент, когда они рядом. Также, по крайней мере, один день в неделю Наталья полностью посвящает ребенку. Но все же главным правилом артистка считает любовь. Она убеждена, что каждая мама, искренне любящая своего ребенка, уже делает все правильно.

"Андрюша – особенный, очень интересный мальчик со своим характером и взглядом на мир. Я стараюсь, читаю психологическую литературу, консультируюсь со специалистами, внедряю практические советы. Я расту вместе с ним. И знаете, мне кажется, я хорошая мама. Потому что каждая мама, которая искренне любит своего ребенка, уже лучшая. Пытаюсь выделять хотя бы один день в неделю, который полностью посвящаю Андрюше. Без телефона, без работы, без отвлечений. Еще одно важное правило – это правило пяти минут. Когда я прихожу домой, все откладываю и сразу иду к Андрюше, обнимаю, слушаю, смотрю в глаза, максимально включаюсь. Моя психолог посоветовала мне не гнаться за количеством, а сосредоточиться на качестве. И это стало моим правилом", - добавила звезда.

Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк после появления сына показала, каким способом скрывала беременность от публики все 9 месяцев.