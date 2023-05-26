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Наталка Карпа довела до слез встречей 3-летней дочери с папой-защитником после шести месяцев разлуки

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
556
Время на прочтение
1 мин
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Наталка Карпа довела до слез встречей 3-летней дочери с папой-защитником после шести месяцев разлуки

Наталка Карпа с дочерью / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Артистка поделилась щемящим видео у себя в фотоблоге.

Украинская певица Наталка Карпа поделилась с поклонниками очень трогательным видео.

На странице в Instagram исполнительница разместила ролик, где запечатлена встреча ее 3-летней дочери Златы с отцом-защитником впервые за шесть месяцев.

Певица вошла в садик и позвала дочь, чтобы показать, кого она к ней привела. Увидев отца – украинского защитника Евгения Терехова, девочка бросилась к нему в объятия:

"Полгода они не виделись… Общались по телефону, виделись по видео FaceTime, передавали подарочки через почту… Но живое общение ничего не заменит!" – подписала видео Карпа.

В свою очередь, подписчики страницы Наталки Карпы признались, что встреча девочки с отцом растрогала их до слез: "Невозможно сдержать эмоции", "это просто до слез", "я расплакалась", "до мурашек".

Напомним, не так давно Наталка Карпа очаровала поклонников милым видео с дочкой Златой, которая очень ждала маму, чтобы выступить на утреннике в садике.

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Дата публикации
Просмотры
556
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