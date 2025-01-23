Наталка Карпа купила новую квартиру во Львове и показала, как она выглядит

В настоящее время исполнительница планирует уже начинать делать ремонт в апартаментах.

Украинская певица Наталка Карпа купила квартиру в новостройке во Львове.

Радостной новостью знаменитость поделилась в своем Instagram. Артистка призналась, что в конце 2024 года подписала договор и стала полноценной владелицей новых апартаментов.

К слову, квартиры в новостройке уже сданы в эксплуатацию. Поэтому Наталка Карпа планирует начинать делать ремонт. Певица обещает поклонникам, что будет делиться всеми подробностями и будет показывать, как обустраивает новый дом.

Наталка Карпа / Фото: instagram.com/natalkakarpa

"В конце 2024 года мы подписали договор и приобрели отличную квартиру. В квартире планируем начинать ремонт", — поделилась артистка.

Наталка Карпа / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Наталка Карпа уже показала, как будет выглядеть ее квартира, правда, только снаружи. К слову, еще летом дом активно строился, а сейчас его уже сдали в эксплуатацию.

"Это видео я снимала в начале лета, а сегодня я могу сказать, что дом номер два введен в эксплуатацию", — добавила певица.

Наталка Карпа / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Напомним, тем временем певица София Ротару не может избавится от квартиры, правда, в стране-агрессоре России. Исполнительница осенью прошлого года выставила апартаменты на продажу, однако передумала продавать их. Уже стали известны новые планы Ротару на трехкомнатную квартиру в Москве.

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