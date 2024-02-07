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Наталка Карпа на архивном фото показала, как Тарас Тополя крестил ее дочь

Наталка Карпа на архивном фото показала, как Тарас Тополя крестил ее дочь

Наталка Карпа с дочерью / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Артистка породнилась с певцом четыре года назад.

На украинскую певицу Наталку Карпу нахлынули воспоминания, она рассказала о крещении маленькой Златы.

Артистка неспроста это вспомнила. Дело в том, что четыре года назад произошло крещение Златы. Поэтому исполнительница в своем Instagram поделилась воспоминаниями с того дня и опубликовала архивную фотографию.

На снимке изображен лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, который держал маленькую Злату на руках, пока священник совершал обряд крещения. Рядом с музыкантом стояла крестная дочери Наталки Карпы.

Тарас Тополя крестил дочь Наталки Карпы / © instagram.com/natalkakarpa
Тарас Тополя крестил дочь Наталки Карпы / Фото: instagram.com/natalkakarpa

"Воспоминания и крестная напомнили, какой особенный день был четыре года назад — крещение Златы", — вспомнила певица.

Кстати, Наталка Карпа также поделилась, что отвела Злату на кружок по чирлидингу. Певица поделилась, что 4-летней дочери пока что сложно дается обучение. Первые 30 минут занятия девочка с удовольствием выполняет все упражнения, а потом устает и ее внимание устремляется на что-то другое.

"Непросто нам все так дается… Вернее так: легко первые 30 минут, потом внимание дочери переключается на все, только не на тренировку. Мамочки, которые ждали своих деток возле зала, убедили, что все почти через такое проходили", — рассказала исполнительница .

Дочь Наталки Карпы / © instagram.com/natalkakarpa
Дочь Наталки Карпы / Фото: instagram.com/natalkakarpa

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