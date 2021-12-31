Наталка Карпа намекнула на примирение с мужем: "Был классный секс и вкусный кекс"

Артистка подвела итоги уходящего года.

Украинская певица Наталка Карпа в канун Нового года подвела итоги и рассказала, каким для нее был 2021-й.

Как известно, этот год был непростым для артистки, ведь она временно разошлась с отцом своей дочери Златы, героем АТО Евгением Тереховым. Помирились ли супруги, загадка до сих пор, однако Карпа намекнула, что это вполне возможно:

"Были испытания,- которые когда-то переживала в жизни, и думала, что это уже больше никогда со мной точно не случится,- а нет, теперь беру с собой в новый осознание, что дважды в одну реку ой как можно войти!" – поделилась певица.

Наталья Карпа с дочерью и мужем / instagram.com/natalkakarpa

Карпа добавила, что было много слез в этом году, которые принесли ей очищение и освободили от разрушительных эмоций. В 2022-м Наталка пожелала себе, чтобы ее слезы были только от счастья.

Также знаменитость отметила, что было и хорошее в 2021 году.

Наталья Карпа с мужем и дочерью / instagram.com/natalkakarpa

"Были объятия и переживания, классный секс и вкусный кекс. Был Шарм и Марс, но и за Одессу не забыли. Были новые платья и старые выброшенные вещи, были рекламно-инстраграммные сторис-честные (ибо иначе не умею) однако живое общение наконец-то вернулось, аллилуя! (без него мы так много теряем). Был драйв и страх новых начинаний.Была реализована мечта, которой я ждала 10 лет (должна скоро быть в эфире) — спасибо супер команде — хочу еще. Был неожиданный звонок и снятие розовых очков, были удары в спину и были самые сокровенные признания...” – разговорилась Карпа.

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