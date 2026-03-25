Наталка Карпа оказалась в эпицентре взрывов во Львове и напугала последствиями: "Влетел рядом с нами"

Наталка Карпа / © instagram.com/natalkakarpa

Реклама

Украинская певица Наталка Карпа сообщила о серьезных последствиях обстрела Львова.

Певица в своем фотоблоге рассказала, что воздушная тревога застала ее с дочкой Златой на дистанции. Она была по своим делам, а ее ребенок — в садике. К счастью, шестилетняя девочка вместе с другими детьми сразу спустилась в укрытие. Однако звездная мама признается, что долгое время не находила себе места.

И оказалось ее внутренняя тревога была не напрасной. К сожалению, возле садика и дома звездной семьи произошло попадание вражеского дрона. Наталья поделилась, что пострадал жилой дом, и показала фото с выбитыми окнами и пожаром, который охватил верхний этаж.

Реклама

Сторис Наталки Карпы / © instagram.com/natalkakarpa

Сторис Наталки Карпы / © instagram.com/natalkakarpa

Сторис Наталки Карпы / © instagram.com/natalkakarpa

«Львов пылает. Было очень громко. Еще когда стоит возле дома аварийная и все смотрят в сторону садика, где ходит Злата, а где-то оттуда дым и в группе садика две минуты никто не отписывался… Честно, думала все внутри перевернется… „Шахед“ влетел в жилой дом неподалеку… Влетел рядом с нами», — написала Карпа.

Отметим, во Львове 24 марта прогремели взрывы — российские дроны ударили по нескольким районам города. Есть разрушения в центре и в Сыхове, повреждены жилые дома, а также объект наследия ЮНЕСКО. Предварительно известно о более 10 раненых.