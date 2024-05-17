Наталка Карпа откровенно рассказала о проблемах в браке с мужем-военным и мысли о разводе

Украинская певица Наталья Карпа призналась, что сейчас вместе с мужем-военным Евгением Тереховым они преодолевают сложные периоды в отношениях.

Звезда ошеломила, что еще в начале романа была готова расстаться с избранником. Однако со временем все наладилось, а потом снова сошло на нет. В частности, очередной кризис супруги ощутили перед началом большой войны. Как признается Наталья, чувства Евгения погасли к ней.

"Честно скажу, я пытаюсь сейчас разобраться, есть ли любовь… У нас было разное за пять лет. В первый год я думала мы вообще будем разводиться. Потом все было очень классно, появилась Злата (дочь – прим. ред.). Мне разбили сердце. В предыдущих отношениях я разбивала сердце. И даже шутила, что может, это моя карма. У нас были разные взгляды на семью. Он пришел ко мне и говорит: "Наталка, я к тебе остыл". Я обесцениваю себя. Человек, который тебя любил и носил на руках, в один момент ничего к тебе не чувствует… И ты становишься, будто ненужной",- призналась Наталка в интервью Славе Демину.

Наталья Карпа с семьей / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Впрочем, по словам исполнительницы, они с мужем отчаянно пытаются спасти любовь посредством общения. К тому же Карпа признается, что муж живет отдельно от нее с дочерью. Хотя в отпуске с фронта он в основном проводит время совместно с ними.

"Сейчас мы прорабатываем много моментов. У нас очень теплое общение. Есть диалог. Мы снова начинаем открывать друг другу душу. Он сейчас на фронте. У него есть другая квартира, он сьехал. Однако, когда он приезжает из фронта в отпуск, он едет ко мне и говорит, что едет домой. Это важный момент. Мы работаем над отношениями более двух лет. Все это началось летом перед полномасштабным вторжением", – поделилась певица.

Наталья Карпа с семьей / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Тем не менее исполнительница не боится остаться одна. Более того, Наталья отметила, что в прошлом году ее адвокат уже готовил документы для ее развода с Тереховым. Однако возлюбленный, придя из тяжелейшей задачи на фронте, заверил, что изменил свое мнение и наконец возродил свои искренние чувства к жене.

"Я себя ловила на том, что у меня зависимость (от возлюбленного – прим. ред.). И когда я слышала от него слово "развод", выступали слезы на глазах, а сердце колотилось. Однако год назад я сама подготовила документы на развод. Документы есть, но мы не развелись. Прошлым летом "Джексон" (позывной мужа – прим. ред.) был на одной задаче в очень опасном месте и, по его словам, это все изменило… Он сказал: "Я пересмотрел свою жизнь и вновь вернулся к тебе". Мы пробуем на расстоянии", – объяснила звезда.

Напомним, недавно жена Виктора Павлика, блогерша Екатерина, также заговорила о труностях в их семье.

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