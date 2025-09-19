Наталка Карпа ответила на слухи о разводе с мужем после 9 лет брака: "Были непростые времена"

Наталка Карпа с мужем / © instagram.com/natalkakarpa

Украинская певица Наталка Карпа чувственно высказалась о браке с мужем-военным Евгением Тереховым.

На днях возлюбленные праздновали девятую годовщину свадьбы. По этому случаю Наталья обнародовала архивные фото со свадьбы и растрогала воспоминаниями об особом дне. В то же время звезда опровергла слухи об их якобы разводе. Певица отметила, что действительно за это все время случалось разное и были кризисы, но они преодолели все трудности и сейчас счастливы рядом друг с другом.

Наталка Карпа с мужем / © instagram.com/natalkakarpa

Наталка Карпа с мужем / © instagram.com/natalkakarpa

Наталка Карпа с мужем / © instagram.com/natalkakarpa

"Девять лет нашей семье с Евгением. И имея немаленький опыт за спиной, скажу одно — важно смотреть вместе в одном направлении! И хотя некоторые паблики пишут, что мы расстались и только поддерживаем связи, потому что у нас есть дочь... Я просто добавлю, что у нас были непростые времена как у супругов (но у кого их не бывает), и, кстати, спасибо всем, кто поддерживал и верил в лучшее! Не все так, как мы этого хотим, но мы всегда получаем результат нашего труда над лучшей версией себя, над отношениями, над тем, что действительно святое и дорогое для тебя!" — поделилась Наталья.

Артистка также показала "самое главное достижение за девять лет" — фото маленькой дочери Златы, которая сейчас уже значительно подросла.

Дочь Наталки Карпы в детстве / © instagram.com/natalkakarpa

