Наталка Карпа ответила, развелась ли с мужем-воином и общается ли ее дочь с отцом

Уже больше года ходят слухи о разрыве артистки и Евгения Терехова.

Украинская певица Наталка Карпа рассказала, что происходит в ее личной жизни.

В программе ЖВЛ артистка прокомментировала, действительно ли официально развелась с мужем, украинским защитником Евгением Тереховым.

Терехов еще с 2014-го защищает Украину. В том же году он получил тяжелое ранение. 83 обломка достали, еще 20 – не удалось. Из-за титановой пластины в голове он получил прозвище "Титановый Джексон". Когда вернулся в гражданскую жизнь, влюбился в Наталку. Долго и красиво добивался ее внимания и всего через полтора месяца отношений сделал предложение.

В 2019 году у пары родилась дочь Злата. Но перед полномасштабной войной в семье начались разлады. Тогда Карпа делилась, что они с мужем переживают кризис. Уже год ходят слухи, что супруги развелись.

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Полномасштабное вторжение дало им с мужем время для размышлений и шанс спасти любовь. Удастся ли сохранить семью — Наталка не берется прогнозировать. Единственное, говорит, за это время перестала бояться одиночества.

"Война дала нам то время и дает то время, чтобы мы, наверное, что-то для себя поняли. Или не поняли. А время покажет. Человек сам приходит в этот мир и сам уходит из этого мира. Поэтому, Карпа, расслабься, одиночество – это такое. Это я сама себе делаю психотренинги", — прокомментировала артистка.

Наталка добавила, что сейчас все стоит на паузе из-за полномасштабной войны:

"Наверное, за этот год мы виделись пять раз. Мы подождем. Мы мудрые люди. Я верю, что мы разберемся с этим всем. По-доброму, по-мудрому. Я знаю одно, что я хочу быть счастливой женщиной. Я этого заслуживаю без лишней скромности", — сказала артистка.

Наталка Карпа с мужем и дочерью / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Крайне редко из-за полномасштабной войны Терехов видится с дочерью. По словам Карпы, девочка знает, что папа воюет, но очень по нему скучает: "Она знает, что папа воюет. Болит за его. Он не имеет возможности видеть, как растет его ребенок", — прокомментировала Карпа.

Напомним, в начале этого года муж Наталки Карпы Евгений Терехов прокомментировал слухи об их разводе. "Титановый Джексон" рассказал, в каких отношениях они сейчас находятся.

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