Наталка Карпа ответила, в каких отношениях находится с мужем

Исполнительница Наталка Карпа рассказала об отношениях с мужем Евгением Тереховым, который ныне защищает Украину на передовой.

В общем, у супругов случился семейный кризис. Еще до начала полномасштабной войны они перестали жить вместе. Как призналась исполнительница, проблемы у них начались после рождения дочери.

"У нас, наверное, начались какие-то проблемы, когда появилась Злата. Пожалуй, каждая семья переживает какие-то свои кризисы. С чем это связано? Ну, во-первых, соответственно, мы были всегда, когда мы были двое, мы были ни к чему дома не привязаны. Мы хотели — поехали туда, поехали туда, пошли в кино, у нас меньше ответственности. Когда появился ребенок, конечно же, порог ответственности совсем другой стал. Где-то когда-то у тебя накапливается, ты вовремя это не выливаешь, не открываешься, где-то оно собирается, собирается, и может, в какой-то момент у нас был такой эмоциональный взрыв", — поделилась Наталья в подкасте для "Клуб Не Мамкай".

Наталка Карпа, Евгений Терехов и их дочь / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Когда началась полномасштабная война, паре было не до того, чтобы выяснять отношения. Евгений пошел воевать на передовую, а Наташа занялась волонтерством. Как рассказала исполнительница, они просто поставили их отношения на паузу.

"На самом деле мы в какой-то момент даже заморозили наши отношения. Я его, если честно, боюсь лишний раз спрашивать. Признаюсь, что я просто посмотрела одно из его последних интервью, он сказал такую фразу: "У меня война". Лишний раз его-то спрашивать, какие у нас отношения сейчас? Я не буду", — добавила артистка.

Певица признается, что Евгений постоянно звонит ей с дочерью, а когда есть такая возможность, то даже приезжает. Она же в свою очередь волнуется за мужа, ведь не хочет, чтобы война забрала у Златы папу.

"Он недавно был, как раз когда были военные действия в стороне Бахмута, был один такой звонок... Он нам постоянно звонит по телефону, мы постоянно на связи, и он звонит по телефону, и я понимаю, что я слышу в трубку, как идет так "бух, бух..." Я говорю: "Что это там такое?" Он говорит: "Все нормально, я в наушниках, мне оно не мешает". Я понимаю, что они там привыкли, но мне это очень страшно" – поделилась знаменитость.

Напомним, недавно Наталка Карпа выпустила первую от полномасштабного вторжения РФ в Украину композицию под названием "Жінка, що чекає тебе".

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