Наталка Карпа похудела на 15 кило и показала фигуру в бикини: "Не думайте брать пример"

Артистка похудела из-за стресса.

Украинская певица Наталка Карпа два года назад стала мамой, родив дочь Злату.

Артистка призналась, что во время беременности и после родов набрала более 20 килограммов. Впрочем, сейчас знаменитость невероятно похудела. Пользователи начали интересоваться секретом стройности кумирши, поэтому звезда решила поделиться своим опытом. На странице в Instagram исполнительница показала, как выглядит в бикини и призналась, что сбросила лишние кило из-за стресса.

Наталка Карпа / instagram.com/natalkakarpa

Певица поделилась, что долго не рассказывала об изменениях в фигуре, потому что не хотела пропагандировать неправильный метод.

"Но имеем то, что имеем! Я потеряла 12-15 кг веса из-за стресса… Да-да, сильные эмоции (как отрицательные, так даже положительные) способны забирать энергию и в том числе килограммы. Обычно когда-то свои волнения и переживания я заедала и, соответственно, набирала. А теперь организм после рождения ребенка изменился: в зоне ответственности не только мое "я", но и мой ребенок. Тело не воспринимало пищу, как и сердце увиденного и услышанного. Единственное, что спасало – витамины (комплекс витаминов, их научилась пить во время беременности и употребляю по сей день). Поэтому первый раз, но такое скажу – не думайте брать пример! Стресс — не выход для сброса лишнего", — сообщила Наталка.

Карпа добавила, что похудеть можно, сбалансировав питание, добавив физические нагрузки и положительное мышление. Также она посоветовала поклонникам сконцентрироваться на любви к себе и любящим вас. Тогда, по ее словам, хорошая форма гарантирована.

Наталка Карпа / instagram.com/natalkakarpa

Заметим, что недавно Наталка Карпа впервые рассказала о кризисе в отношениях с мужем. Супружеская жизнь артистки с героем АТО Евгением Тереховым дала трещину. Впрочем, по словам звезды, говорить о разводе еще рано.

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