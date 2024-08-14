Наталка Карпа похвасталась, как муж с фронта поздравил ее с 43-летием и какой сюрприз сделал

Украинская певица Наталка Карпа сообщила о ее личном празднике. 14 августа исполнительница отмечает день рождения. Артистке исполняется 43 года.

С самого утра звезда получает поздравления от родных, друзей, коллег и поклонников. Без внимания певицу не оставил муж-военный Евгений Терехов, который просто с фронта поздравил ее с днем рождения.

В частности, возлюбленный адресовал Наталке Карпе пост в Instagram. Терехов поблагодарил артистку за поддержку и опору в трудные минуты. Также он отметил, что она просто невероятная жена, мама и дочь.

Наталья Карпа / Фото: instagram.com/natalkakarpa

"Благодарю тебя за то, что всегда рядом. Ты – поддержка и опора, радость и нежность. Ты – мама, дочь, жена, подруга. Всегда будь!", — адресовал жене Терехов.

Наталка Карпа не осталась и без подарка от мужа. Возлюбленный исполнительницы сделал сюрприз и заказал доставку цветов. Певица получила большой букет красных роз, вместе с которыми была и поздравительная открытка с надписью: "С днем рождения, любимая!".

Сюрприз для Наталки Карпы от мужчины / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Напомним, недавно супруга певца MONATIK праздновала день рождения. Артист адресовал возлюбленной теплые поздравления и показал их милое общее фото.

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