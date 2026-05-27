Наталка Карпа показала дочь-выпускницу и растрогала щемящим обращением: "Второй год празднуем"

Украинская певица Наталка Карпа поделилась важным событием в своей семье. Ее дочь Злата завершила обучение в детском саду и уже осенью впервые сядет за школьную парту.

В детском учреждении для маленьких выпускников организовали праздничный день. Артистка в фотоблоге показала кадры со Златой, которая предстала в нежном платье и веночке. Звездная мама не скрывала, что этот момент вызвал у нее немало эмоций и заставил задуматься над тем, как быстро проходит время.

«Моя золотая выпускница Злата. Сегодня эта девочка сказала: „Прощай, садик, нулевка, я готова идти в школу и быть ученицей“. И хотя начался наш выпускной с тревоги, но продолжение было наполнено невероятными эмоциями счастья и, может, немного легкой грусти, потому что время пробежало невероятно быстро», — поделилась артистка.

Наталья также обратилась к дочери с теплыми словами поддержки и пожелала ей легкого старта в новом жизненном этапе. В то же время певица отметила, что несмотря на взросление дочери стремится как можно дольше дарить ей настоящее беззаботное детство.

«Хорошего старта тебе, Златуня, в твоей школьной семье, которую ты встретишь уже осенью! А сейчас еще у нас будут развлечения, песни, пение, игры и вкусности, потому что детство должно быть в любом случае», — растрогала Карпа.

Артистка также с юмором добавила, что уже не впервые переживает такие праздничные эмоции. Вероятно, так произошло из-за того, что Злата после садика могла закончить еще один подготовительный год: «Поздравляйте, я мама маленькой выпускницы. Если что, мы уже второй год его празднуем».

