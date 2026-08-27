Наталка Карпа показала, как 10 лет назад выходила замуж, и вспомнила тяжелое ранение мужа на войне

Наталка Карпа с мужем / © Associated Press

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Украинская певица Наталка Карпа показала, как 10 лет назад выходила замуж за мужа-военного Евгения Терехова.

Пара 27 августа отмечает годовщину брака. Влюбленные уже более, чем 10 лет живут в статусе супругов. Однако эта дата включает в себя и болезненные воспоминания. Именно 27 августа 2014 года Евгений Терехов получил тяжелое ранение на войне. С тела мужчины удалили 83 осколка, а 27 до сих пор остались. Так что 27 августа был для пары одним из ужасных дней.

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«27 августа ровно 10 лет, как мы официально стали мужем и женой. И эта дата для нас особенная не случайно. Именно 27 августа когда-то стало для него не простым днем — днем, когда он был тяжело ранен. И, вероятно, мы могли бы навсегда оставить эту дату в памяти такой, какой она была. Но мы решили сделать по-другому», — делится артистка.

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Наталка Карпа с мужем / © Associated Press

Пара решила переписать воспоминания и наполнить 27 августа не только болью, но и радостью. Так что они решили именно в эту дату официально стать мужем и женой. Артистка убеждена, что это решение было верным. По словам певицы, они не могут изменить то, что произошло, но могут наполнить дату новыми смыслами.

«Именно 27 августа мы создали нашу семью, стали мужем и женой, чтобы отныне эта дата была не только о том, что когда-то болело, чтобы она была о нас, о семье, о жизни, которую мы выбрали вместе. Прошло 10 лет. И сегодня я чувствую, насколько правильно было наше решение — подарить этой дате новую историю», — говорит артистка.

Наталка Карпа с мужем / © Associated Press

Отметим, Наталка Карпа и Евгений Терехов поженились 27 августа 2016 года. Вместе пара воспитывает 6-летнюю дочь Злату.

Напомним, недавно футболист Александр Зинченко праздновал годовщину бракосочетания. Жена спортсмена, блогерша Влада Седан, по случаю особенной даты показывала, какой была их свадьба.

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