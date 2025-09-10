- Дата публикации
Наталка Карпа показала, как ночью с 5-летней дочерью пряталась от вражеского обстрела Львова
В ночь на 10 сентября Россия атаковала Львов. Наталка Карпа показала, как с семьей пряталась во время обстрела.
Украинская певица Наталка Карпа показала, как вместе с 5-летней дочерью и мамой пряталась от вражеского обстрела Львова.
Страна-агрессор Россия в ночь на 10 сентября атаковала город дронами и ракетами. К счастью, прошло без жертв и разрушения жилого фонда. Наталка Карпа находилась во время обстрела во Львове. Исполнительница говорит, что они дважды спускались в укрытие. По словам артистки, было все равно страшно, но все же значительно безопаснее, чем в квартире.
"Дважды за ночь в укрытие...Я не знаю, честно, как мы украинцы это стягиваем. Наша бабушка, как говорит Злата, скомандовала нас в укрытие. Да, там страшно, но точно безопаснее", - делится артистка.
Наконец, из укрытия Наталка Карпа вместе с дочкой и мамой вышла уже тогда, когда рассветало. Перед садиком артистка позволила Злате еще немного поспать, а после этого они позавтракали в одном из заведений Львова.
"Вышли, когда уже на улице было светло...Позволила Златушке доспать два часа и побежали на завтрак. Вот так и живем", - говорит артистка.
Напомним, недавно Россия обстреливала Киев. Во время вражеской атаки пострадала квартира футболиста Георгия Судакова. Спортсмен показывал последствия вражеского "прилета".