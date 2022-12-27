Наталка Карпа показала, как с мужем и Тарасом Тополей поздравляла дочь с 3-летием

Певица Наталка Карпа показала, как праздновала день рождения дочери.

Сначала артистка поздравила Злату, а впоследствии и папа девочки – Евгений Терехов, который на некоторое время вернулся с фронта. Праздновали день рождения дочери в кафе, а Злате папа подарил набор с детской косметикой.

Евгений Терехов с дочерью / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Кстати, вместе с Наталкой Карпой и Евгением Тереховым на дне рождения Златы был и лидер группы "Антитела" Тарас Тополя. В общем, он крестный отец дочери певицы, и тоже поздравлял свою крестницу.

Тарас Тополя с дочерью Наталки Карпы / Фото: instagram.com/natalkakarpa

День рождения дочери Наталки Карпы / Фото: instagram.com/natalkakarpa

После кафе Наталка Карпа поехала с дочкой дальше праздновать день рождения. Знаменитость пригласила аниматоров и устроила для Златы незабываемый праздник.

День рождения дочери Наталки Карпы / Фото: instagram.com/natalkakarpa

День рождения дочери Наталки Карпы / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Кстати, именинный торт был особенным. Он был украшен героями из любимого мультфильма Златы.

Именинный тортик дочери Наталки Карпы / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Напомним, 26 декабря дочь Наталки Карпы праздновала день рождения. Злате исполнилось три годика. Исполнительница по случаю праздника посвятила дочери трогательный пост в фотоблоге и показала новогодние совместные фото.

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