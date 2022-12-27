Наталка Карпа показала, как с мужем и Тарасом Тополей поздравляла дочь с 3-летием

Злату с праздником поздравляли в кафе.
Певица Наталка Карпа показала, как праздновала день рождения дочери.
Сначала артистка поздравила Злату, а впоследствии и папа девочки – Евгений Терехов, который на некоторое время вернулся с фронта. Праздновали день рождения дочери в кафе, а Злате папа подарил набор с детской косметикой.
Кстати, вместе с Наталкой Карпой и Евгением Тереховым на дне рождения Златы был и лидер группы "Антитела" Тарас Тополя. В общем, он крестный отец дочери певицы, и тоже поздравлял свою крестницу.
После кафе Наталка Карпа поехала с дочкой дальше праздновать день рождения. Знаменитость пригласила аниматоров и устроила для Златы незабываемый праздник.
Кстати, именинный торт был особенным. Он был украшен героями из любимого мультфильма Златы.
Напомним, 26 декабря дочь Наталки Карпы праздновала день рождения. Злате исполнилось три годика. Исполнительница по случаю праздника посвятила дочери трогательный пост в фотоблоге и показала новогодние совместные фото.
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