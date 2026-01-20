- Дата публикации
Наталка Карпа показалась полностью голой и поддержала Тополю, интимные видео которой "слили" в Сеть
Артистка опубликовала свои пикантные фото и выразила слова поддержки коллеге.
Украинская певица Наталка Карпа своими полностью голыми фото поддержала Елену Тополю, интимные видео которой "слили" в Сеть.
Елена Тополя стала жертвой преступления. Артистку без ведома сняли на видео, шантажировали ее интимными кадрами, требовали деньги и в конце концов "слили" это все в Сеть. Елену Тополю начали активно поддерживать медийщики. В частности, это сделала и певица Наталка Карпа.
Исполнительница опубликовала свое пикантное фото, которое сделал муж. На снимке артистка изображена полностью обнаженная в душе. Наталка Карпа говорит, что иметь нюдсы - это вполне нормально. Такие фотографии были лишь для ее архива, но, чтобы поддержать Елену Тополю она их опубликовала.
"У меня также есть нюдсы (кстати, если что, делал их муж) и, честно, они были только для собственного архива. Но раз такое дело - то очень хочу поддержать Елену Тополю", - отметила артистка.
"Слив" интимных видео Елены Тополи - что известно
В ночь на 19 января неизвестные разослали блогерам и СМИ видео интимного характера, на которых присутствовала Елена Тополя. На утро артистка вышла с заявлением. Она сообщила, что ее шантажировали и требовали деньги. Певица не стала идти на поводу у злоумышленников, а подала заявление в полицию.
Наконец, правоохранители уже задержали предполагаемого злоумышленника. В преступлении подозревают 23-летнего киевлянина. Если вину мужчины докажут - ему грозит до 12 лет лишения свободы.