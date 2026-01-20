Наталка Карпа показалась полностью голой и поддержала Тополю, интимные видео которой "слили" в Сеть

Наталка Карпа и Елена Тополя

Реклама

Украинская певица Наталка Карпа своими полностью голыми фото поддержала Елену Тополю, интимные видео которой "слили" в Сеть.

Елена Тополя стала жертвой преступления. Артистку без ведома сняли на видео, шантажировали ее интимными кадрами, требовали деньги и в конце концов "слили" это все в Сеть. Елену Тополю начали активно поддерживать медийщики. В частности, это сделала и певица Наталка Карпа.

Исполнительница опубликовала свое пикантное фото, которое сделал муж. На снимке артистка изображена полностью обнаженная в душе. Наталка Карпа говорит, что иметь нюдсы - это вполне нормально. Такие фотографии были лишь для ее архива, но, чтобы поддержать Елену Тополю она их опубликовала.

Реклама

Наталка Карпа поддержала Елену Тополю / © instagram.com/natalkakarpa

"У меня также есть нюдсы (кстати, если что, делал их муж) и, честно, они были только для собственного архива. Но раз такое дело - то очень хочу поддержать Елену Тополю", - отметила артистка.

"Слив" интимных видео Елены Тополи - что известно

В ночь на 19 января неизвестные разослали блогерам и СМИ видео интимного характера, на которых присутствовала Елена Тополя. На утро артистка вышла с заявлением. Она сообщила, что ее шантажировали и требовали деньги. Певица не стала идти на поводу у злоумышленников, а подала заявление в полицию.

Наконец, правоохранители уже задержали предполагаемого злоумышленника. В преступлении подозревают 23-летнего киевлянина. Если вину мужчины докажут - ему грозит до 12 лет лишения свободы.