Наталка Карпа после разрыва с мужем выпустила красноречивый клип на трек "Чуєш, не йди"

В клипе артистка сыграла роль психотерапевта, наблюдающего за непростыми отношениями пары.

Украинская певица Наталка Карпа, которая в ноябре рассказала о кризисе в отношениях с мужем, выпустила красноречивый клип на песню "Чуєш, не йди".

Исполнительница представила видео, в котором выступила в роли психотерапевта. Она наблюдает за парой, отношения которой контрастируют между любовью и разочарованием и обвинениями. Герои ролика – друзья певицы, супруги и хореографы Всеволод и Наталья Левицкие, с которыми звезда дружит более 10 лет.

"Я не просто рассказываю об истории сильной женщины в клипе, ее сопереживании, ее признании, ее боли… Я в роли психотерапевта, исследую, казалось бы, сложные моменты чужой пары, и узнаю себя. Мне хотелось погрузиться в глубину, в содержание! Возможно, у меня сейчас такое философское настроение, и конечно оно отражается в моем творчестве и музыке, которую мы делаем. Просто по-другому я не умею, — я привыкла быть искренней со своим слушателем. Если меня что-то болит, я об этом рассказываю", – поделилась артистка.

Напомним, ранее артистка рассказала, что с рождением ребенка их отношения с мужем Евгением Тереховым существенно изменились. Наталья отметила, что дала любимому немного расслабиться: "У нас было так, что он работает, а я ухаживаю за ребенком. Он добытчик, а я уже семейный строй. Нет, так нельзя. Потому что когда он шел на работу, я те самые сутки работала, я до 9 вечера с малышкой ни на минуту не садилась", – делилась знаменитость со "Звездным путем". Также тогда артистка добавила, что лето 2021 было самым сложным в ее жизни. Впрочем, что случилось – Карпа не сказала.

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