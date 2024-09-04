Наталка Карпа призналась, как с дочерью испугалась громких взрывов во Львове: "Просто начали плакать"

Артистка рассказала о пережитом ужасном обстреле.
Украинская певица Наталка Карпа рассказала, как серьезно испугалась громких взрывов во Львове, когда оккупанты ракетами и дронами обстреливали город.
В своем Instagram артистка поделилась, что их с 4-летней дочкой Златой разбудила ее мама. Семейство сразу спустилось в укрытие. Исполнительница говорит, что взрывы были настолько громкими, что они очень испугались и просто начали плакать.
"Утром мама забежала в нашу со Златкой спальню со словами, что что-то не слышно сирен, но началась тревога, вставайте и одевайтесь быстренько! Дочурка так меня обняла, что я давно не испытывала от нее такого страха. Мы слышали взрывы такой громкости, что просто начали плакать самопроизвольно…", — поделилась певица.
Наталка Карпа также опубликовала фото, как она с маленькой дочкой обнявшись пряталась в укрытии. Артистка говорит, что давно так не боялась. Певицу шокирует, что весь мир просто наблюдает за тем, какой террор совершает страна-агрессор Россия.
"Давно так это сердечко не боялось, как в это утро... Крепко обнялись и так вместе сидели... Слова отсутствуют, просто снова продолжается сюр... Мир, эй, неужели не видишь, что происходит", — возмутилась певица.
Напомним, исполнительница Ирина Федишин тоже слышала громкие взрывы во Львове. Артистка вместе с семьей во время вражеских обстрелов находилась в городе.
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