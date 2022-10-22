Наталка Карпа прокомментировала, почему у нее нет счастья в личной жизни: "Хочется побыть слабой женщиной"

Украинская певица Наталка Карпа откровенно поговорила со своими поклонниками в Instagram.

Так, артистка предложила ответить на наиболее интересующие ее фанатов вопросы. Конечно, в большинстве своем вопросы и комментарии касались личной жизни артистки.

В частности, поклонники отметили, что Наталка – очень сильная женщина. На что певица ответила, что иногда ей очень хочется побыть слабой женщиной за спиной сильного мужчины.

Наталья Карпа / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Другие же фолловеры поинтересовались у Наталки, почему у нее нет счастья с мужчинами: "Не по зубам я им. Не дотягивают", — отшутилась Карпа.

Наталья Карпа / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Наталья Карпа / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Впрочем, как известно Наталка Карпа замужем за героем АТО, который сейчас защищает Украину на передовой, Евгением Тереховым. Еще до начала полномасштабной войны в отношениях супругов случился кризис. Пара перестала жить вместе. Как призналась исполнительница, проблемы у них начались после рождения дочери.

Когда началась полномасштабная война, паре было не до того, чтобы выяснять отношения. Евгений пошел воевать на передовую, а Наталка занялась волонтерством. Как рассказала исполнительница, они просто поставили отношения на паузу.

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