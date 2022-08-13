Наталка Карпа рассказала об отношениях с мужем после кризиса и выпустила щемящую песню о любви

Наталка Карпа также анонсировала видеопроект, основу которого составят истории женщин, ожидающих мужчин с фронта.

Композицию "Жінка, що тебе чекає" создал певец и композитор Влад Дарвин. По словам Наталки, песня была записана еще 22 февраля и уже была готова для выпуска, но война изменила планы. Вся творческая деятельность была направлена на благотворительные концерты для ВСУ. Кроме того, сама песня "Жінка, що тебе чекає" приобрела новые смыслы, ведь мы 24 февраля проснулись в стране, в которой каждая третья семья теперь ждет родного человека с войны.

"Эта тема мне очень близка, потому что с ней я столкнулась еще в 2016 году в начале наших отношений с Евгением (Евгений Терехов, военный, муж Наталки Карпы – прим.ред). Однажды мы с ним были в гостях у его боевых собратьев, и там я познакомилась с женами военных. Я плакала от их историй, как они провожали мужчин на фронт, об этих сообщениях, которые ждешь перед сном, потому что уснуть невозможно от тревоги, и как радуешься короткому: "Жив, все хорошо"; детей успокаивали, а сами не находили себе места дома, о тех коротких, но счастливых встречах во время ротаций и снова слезы прощания… А сейчас с этим столкнулись сотни тысяч украинских семей", — прокомментировала Карпа.

Муж Наталки Карпы Евгений Терехов "Титановый Джексон" сейчас снова защищает Украину на передовой, поэтому эта тема особенно близка певице. Именно их история отношений вдохновила на создание песни Влада Дарвина.

"Когда-то давно я мечтал написать песню о безграничной силе влюбленной женщины. Но чтобы полностью осуществить этот замысел мне не хватало одной искры – настоящей драматической истории жизни. На написание песни "Жінка, що тебе чекає" меня вдохновило интервью Наталки Карпы, на которое я попал совершенно случайно еще до войны, я почувствовал кое-что особенное, что чувствуют, когда дочитывают величественный роман о любви. Демка была готова за двое суток. Я подумал, что первой эту песню должен показать именно Наталке, ведь по сути это она меня вдохновила на ее создание", – прокомментировал Дарвин.

Напомним, что с рождением ребенка отношения Наталки Карпы с мужем Евгением Тереховым существенно изменились. Наталка отметила, что дала любимому немного расслабиться: "У нас было так, что он работает, а я ухаживаю за ребенком. Он добытчик, а я уже семейное устройство. Нет, так нельзя. Потому что когда он шел на работу, я те самые сутки работала, я до 9 вечера с малышом ни на минуту не садилась", – делилась знаменитость. Также тогда артистка добавила, что лето 2021 было самым сложным в ее жизни. Впрочем, что произошло – Наталка не сказала.

За неделю до войны Наталка Карпа делилась, что не живет с мужем.

Читайте также: