Наталка Карпа растрогала фото 6-летней дочери с отцом-военным и довела до слез их разговором

Наталка Карпа с мужем и дочерью / © instagram.com/natalkakarpa

Украинская певица Наталка Карпа растрогала фото ее 6-летней дочери с отцом-военным и довела до слез их разговором.

Возлюбленный артистки Евгений Терехов служит в армии. Поэтому, их общая дочь Злата растет без физического присутствия отца. Исполнительница не скрывает, что ее это очень сильно волновало. Исполнительница понимает, что из-за полномасштабной войны многие семьи находятся в разлуке. Однако певице все же хотелось, чтобы папа чаще проводил время с дочкой, ведь для нее это важно.

"То, что всегда меня триггерило, что Злата растет без физического присутствия папы в ее детстве! Потому что так живет сейчас большинство семей в стране, к большому сожалению... А именно папа для дочери - очень и очень важен!" - делится знаменитость.

Однако семье Натальи Карпы выпала возможность собраться всем вместе, хотя и из-за травмы Терехова - перелом ноги. Тем не менее, уже месяц они проводят время. Исполнительница говорит, что очень ценит такие моменты. По-особому трансформируется Злата, которая сначала переживала, надолго ли вернулся папа, а теперь - ждет ли он их дома.

"Пусть это всего месяц, но в течение него мы пережили много трансформаций: от вопроса Златы: "Мам, а папа на долго к нам?" - до настоящего волнения: "Мам, а где папа, он же дома нас ждет?". Поэтому радуюсь и ценю каждый такой момент", - делится артистка.

Напомним, тем временем певица TAYANNA недавно раскрыла правду об отсутствии в жизни ее сына отца. Исполнительница рассказала об ощущении вины.