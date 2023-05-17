Наталка Карпа растрогала милым видео, как 3-летняя дочь прямо со сцены побежала в ее объятия

Дочь исполнительницы должна была рассказывать стихотворение, однако когда увидела маму, то сразу же побежала к ней.

Украинская певица Наталка Карпа растрогала подписчиков милым видео 3-летней дочерью.

В частности, у маленькой Златы был дебют на сцене в садике. Исполнительница рассказала, что они с дочкой тщательно готовились к празднику – учили стишок, подбирали костюм. Однако все пошло не совсем по плану. Наталка опоздала на мероприятие в садике.

"Мы получили стишок и были бабочкой номер семь. Готовились — учили вместе этот текст, когда ехали вместе в машине, играли на площадке! Я объясняла Злате, что такое выступление, как надо передавать эмоции и содержание вложенных слов. На выступление я очень опаздывала", – поделилась Карпа.

Наталка Карпа с дочерью / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Наталка успела забежать в садик именно в тот момент, когда маленькая Злата должна была рассказывать стишок. Девочка сразу увидела маму и побежала к ней. Злата обняла Наталку Карпу, а потом вернулась на сцену и рассказала стишок.

"Но кажется здесь сработал сценарий голливудского кино: я попала в нужную минуту, именно когда дочь должна была рассказывать стишок… Правда, когда она меня заметила, не колеблясь подарила объятия, а потом вернулась на сцену и подарила бесценные эмоции!" – поделилась Наталка.

Напомним, недавно певица Светлана Тарабарова в третий раз стала мамой. Артистка сначала тщательно скрывала имя новорожденной дочери, но со временем все же рассекретила, как назвала девочку.

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