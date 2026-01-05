Наталка Карпа с мужем и дочерью / © instagram.com/natalkakarpa

Украинская певица Наталка Карпа растрогала прощанием ее дочери с отцом-военным, который едет на фронт.

Возлюбленный исполнительницы - Евгений Терехов - служит в армии. Однако на новогодние праздники ему удалось вырваться в отпуск. Мужчина 15 дней провел с семьей. Наталка Карпа говорит, что сначала они адаптировались, впоследствии дарили друг другу то, по чему скучали: объятия, общение, встречи с родным. По словам артистки, время прошло быстро, и Евгению уже пора возвращаться к службе. Дочь Злата специально проснулась рано утром, чтобы провести папу.

Муж и дочь Наталки Карпы / © instagram.com/natalkakarpa

"Сказать, что стало грустно - не сказать ничего... 15 дней побыть вместе, сначала адаптироваться, потом набраться того, чего не хватало столько времени, - объятий, общения, тепла, размышлений, встреч с друзьями и семьей... И только начинаешь входить во вкус, а тут вуаля - возвращаемся в реальность!" - говорит артистка.

Особенно Наталке Карпе болезненно, что дочери приходится снова прощаться с папой. Пока исполнительница вышла во двор, чтобы провести мужа, Злата разбудила дедушку и бабушку, чтобы те подсадили ее на подоконник, чтобы та смогла провести папу. Певица признается, что в такие моменты очень сильно больно.

Дочь Наталки Карпы провожает папу на фронт / © instagram.com/natalkakarpa

"Такие моменты просто разбиваются на частицы, на молекулы, разлагают твое сознание... Я пошла провожать Джеки (мужа - прим. ред.) на улицу, а Злата побежала быстро в спальню к дедушке и бабушке, разбудила их и попросила подсадить ее на окно, чтобы папе "сделать сердечко", - делится певица.

Напомним, недавно танцор-военный Дмитрий Дикусар, который служит на фронте, приезжал в Киев в отпуск. Хореограф впервые за длительное время появился на публике.