Наталка Карпа с 2-летней дочерью устроила осеннюю фотосессию на холме

Украинская певица Наталка Карпа порадовала поклонников свежими кадрами со своей дочерью Златой.

На странице в Instagram звездная мама разместила серию снимков, где изображена вместе с 2-летней дочкой. Артистка с ребенком устроила осеннюю фотосессию.

Наталья Карпа с дочерью / Фото: instagram.com/natalkakarpa

На фотографиях, которыми поделилась Карпа, она вместе с дочерью позирует, сидя со Златой на одеяле на холме, а также держа девочку на руках. Кроме того, Наталка показала, как подросла ее Злата.

Наталья Карпа с дочерью / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Дочь Наталки Карпы / Фото: instagram.com/natalkakarpa

"Просто правильная суббота!" – подписала снимки певица.

В свою очередь, поклонники исполнительницы наделали ей с дочкой искренних комплиментов: "Боже, какая хорошенькая", "красивые девочки, будьте счастливы", "Наталья, какая у вас красивая малышка растет!", "маленькая очень на вашего мужа Евгения похожа".

Дочь Наталки Карпы / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Напомним, также жена ведущего и журналиста Дмитрия Гордона Олеся Бацман показала, как подросла их младшая дочь. Девочке сегодня, 9 октября, исполняется три года.

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