Наталка Карпа трогательно поздравила дочь с 3-летием и залюбовала новогодними фото со Златой

Сегодня, 26 декабря, в семье украинской исполнительницы Наталки Карпы праздник. Дочери знаменитости исполняется три годика.

По случаю праздника счастливая мамочка в своем Instagram трогательно поздравила Злату с днем рождения и адресовала девочке теплые пожелания.

Наталка Карпа с дочерью / Фото: instagram.com/natalkakarpa

"Моя маленькая, но уж очень мудрая девочка! Моя украиночка, моя Вселенная и безумная любовь! Верю в доброе будущее для тебя! И буду делать все возможное и невозможное для этого! Обещаю не промахнуться и быть доброй, мудрой мамочкой! И милая доченька, помни, что у тебя еще есть две мамы — Божья Матерь, которая тебе помогает там с облаков, и твоя матушка Украина — земля, где ты родилась и растешь, — которые тебя очень любят!" – обратилась к дочери Наталка.

Наталка Карпа с дочерью / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Также исполнительница опубликовала новые фотографии с 3-летней Златой. Снимки были сделаны возле рождественских декораций. А Наталка Карпа вместе с дочкой счастливо позировали перед объективом фотокамеры.

Наталка Карпа с дочерью / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Наталка Карпа с дочерью / Фото: instagram.com/natalkakarpa

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