Наталка Карпа удивила признанием о романе с криминальным авторитетом: "Жили восемь лет"

Артистка ответила, общается ли сейчас с мужчиной и как он ей после разрыва помог.

Украинская певица Наталка Карпа удивила признание, как встречалась с криминальным авторитетом.

В частности, ведущий Евгений Фешак на шоу "33 вопроса" задал артистке интересные вопросы относительно ее личной жизни. В частности, он спросил, правдивы ли слухи, что она в свое время во Львове встречалась с криминальным авторитетом. Исполнительница не только подтвердила эти сплетни, но и рассказала, что жила с мужчиной в течение восьми лет.

Сейчас бывшие иногда пересекаются, во время неожиданных встреч могут обменяться несколькими словами. Однажды мужчина вообще очень помог Карпе, когда ее дочь заболела, а звезда не знала, что ей делать и к каким врачам обращаться за помощью.

Наталка Карпа с дочерью / Фото: instagram.com/natalkakarpa

"Недавно мы пересеклись, мы пообщались. Я считаю, что люди должны оставаться мудрыми, целесообразными. У меня был один момент, когда у меня заболела дочь, температура 40 и больше, я не знала, что делать, куда бежать. Он написал, что вдруг нужна помощь, то поднимет половину области, поможет. Такой был момент, когда я оценила эту помощь и поняла, что общение должно быть, и оно должно быть правильным", — призналась артистка.

Впрочем, между бывшими нет слишком близкого общения. Как говорит Наталка Карпа, они могут поздравить друг друга с днем рождения, и на этом все.

Наталка Карпа / Фото: instagram.com/natalkakarpa

"Мы друг друга поздравляем с днем рождения, но чтобы это было такое какое-то общение… Я, пожалуй, лишний раз не хочу давать какого-нибудь плохого повода", — добавила звезда.

Напомним, недавно Наталка Карпа призналась, как за три месяца похудела на 12 килограмм. Также исполнительница рассказала, на какие уколы красоты решилась и какую пластическую операцию хочет сделать.

Читайте также: