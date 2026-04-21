Наталка Карпа восхитила фото с мужем-военным, которого провожала на фронт после реабилитации

Наталка Карпа / © instagram.com/natalkakarpa

Реклама

Украинская певица Наталка Карпа показала романтическое фото с мужем, военным Евгением Тереховым.

21 апреля супруги празднуют 10-ю годовщину отношений. Поэтому артистка посвятила возлюблленному пост и показала забавные кадры с ним. В то же время она сообщила, что такой особый день для нее стал и днем разлуки. Ведь Евгений снова вернулся к выполнению военных обязанностей после реабилитации. В частности, мужчина ранее показывался с гипсом на ноге и передвигался на костылях.

Тем не менее, Карпа выразила ему всю свою любовь в поздравлениях. Она вспомнила, какой была их история любви. Певица рассказала о разных моментах, но все равно пообещала поддерживать и обязательно дождаться возлюблленного со службы, желая ему удачи.

Реклама

Наталка Карпа с мужем / © instagram.com/natalkakarpa

«10 лет вместе. За это время было разное — светлые дни и непростые испытания, радость и усталость, вера и моменты, когда ее приходилось собирать по крупицам. Но я всегда знала одно: что бы ни случилось, я буду рядом. Я буду той, которая подает патроны. Я буду той, которая держит тыл. Сегодня (21 апреля — прим. ред.) мой муж после реабилитации снова возвращается к своим побратимам. И честно, мне очень грустно. Потому что любовь — это не только об объятиях, это еще и об умении отпускать туда, где ты нужен больше всего. Я смотрю ему вслед с гордостью и верой. Потому что знаю: наша сила — в том, что мы есть друг у друга. И что впереди обязательно будет свет. Жду. Верю. Люблю», — растрогала звезда.

