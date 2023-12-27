Наталка Карпа восхитила кадрами, как с мужем 4-летия дочери праздновала

В семье певицы Наталки Карпы 26 декабря был праздник. Дочь исполнительницы – Злата – праздновала день рождения.

В своем Instagram артистка показала, как поздравляла девочку с 4-летием и какой праздник они вместе с мужем Евгением Тереховым организовали для нее.

День рождения дочери Наталки Карпы / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Исполнительница не стала устраивать громких вечеринок. Она позвала только детей, что развлекались в игровой комнате вместе с аниматорами, а также ближайших друзей. Наталка Карпа говорит, что даже в тяжелые времена детишкам нужно устраивать праздники.

"Сейчас то время, которое точно не для громких празднований! Но теплые семейные встречи никто не отменял, особенно когда в семье хорошая календарная дата", — поделилась артистка.

День рождения дочери Наталки Карпы / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Наталка Карпа рассказала, что дочери и ее маленьким друзьям очень понравилось празднование дня рождения. Они прыгали на батутах, исследовали лазанку, развлекались с аниматорами, а также наблюдали за пузырчатым шоу.

День рождения дочери Наталки Карпы / Фото: instagram.com/natalkakarpa

"Эмоций у дочери и ее маленьких друзей, которые пришли в детский центр, было очень много, в основном в финале — это были слезы, потому что никто не хотел расходиться!" – поделилась певица.

Правда, артистка призналась, что некоторые развлечения они все же резрешили себе. В частности, заколядовали под аккордеон, потому что это уже их традиция, а также лакомились вкусным тортом.

День рождения дочери Наталки Карпы / Фото: instagram.com/natalkakarpa

"Единственное, что из развлечений мы себе разрешили — аккордеон, под который семьей и близкими друзьями колядовали, потому что это наши рождественские традиции, и два вкусных тортика, потому что детство должно быть сладким! Любим, тебя, наше доченька, наше золотко, ради тебя и таких как ты деток, будем одерживать победу и лелеять нашу Украину!" – отметила артистка.

День рождения дочери Наталки Карпы / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Напомним, дочери Наталки Карпы 26 декабря исполнилось четыре года. Артистка уже поздравляла Злату с праздником и показывала их милые фото.

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