Наталка Карпа восхитила счастливыми фото с подросшей дочерью и нежно поздравила ее с 5-летием

Украинская певица Наталка Карпа сообщила о важном празднике в ее семье.

Дочь артистки от мужа-военного Евгения Терехова отмечает день рождения. Более того, у Златы первый юбилей – девочке исполняется пять лет. Наталка Карпа, конечно же, посвятила дочери пост в Instagram, которым публично поздравила ее с праздником.

Дочь Наталки Карпы / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Первым делом исполнительница опубликовала их счастливые фото. На снимках артистка вместе с дочерью позировала в блестящих нарядах и на фоне новогоднего декора.

Наталка Карпа с дочерью / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Также исполнительница адресовала Злате теплые слова с поздравлениями и пожеланиями. Наталка Карпа призналась, что очень рада, что стала мамой такой замечательной дочери. Певица подчеркнула, что безгранично любит девочку и пожелала ей быть несказанно счастливой.

Дочь Наталки Карпы / Фото: instagram.com/natalkakarpa

"Быть твоей мамой — это действительно благословение Бога! Я непрерывно благодарю Всевышнего за тебя! Ибо ты — моя мотивация и вдохновение, за которую я благодарю каждый вечер, ложась в постель и просыпаясь в новом дне! Я безгранично тебя люблю! Будь счастлива, моя золотая девочка! С днем рождения, Златка!" – адресовала Злате исполнительница.

Наталка Карпа с дочерью / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Напомним, недавно певица Вера Брежнева праздновала день рождения дочери. Саре Киперман исполнилось 15 лет. Артистка поздравила девушку с праздником и на свежих фото ошеломила ее взрослым видом.

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