Наталка Карпа восхитила семейным кадром с мужем-военным и 3-летней дочерью

Украинская певица Наталка Карпа показала семейный кадр с мужем-военным Евгением Тереховым и 3-летней дочкой Златой.

В такой компании они собрались по случаю 34-летия избранника исполнительницы. 28 июня Евгений праздновал день рождения. Праздник он провел в кругу семьи – с дочерью и женой. Снимком со своего дня рождения Терехов поделился в Instagram-stories, а Наталка сделала репост фотографии.

На фото семейство изображено в одном из ресторанов. Счастливый Евгений обнимал дочь и держал в руке торт именинника, на котором были праздничные свечи. Рядом с ними сидела Наталка Карпа.

"Счастливый день рождения в кругу семьи", – подписал снимок Евгений.

Наталка Карпа с мужем и дочерью / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Отметим, что перед полномасштабной войной у Наталки Карпы и Евгения Терехова начались проблемы в личной жизни. Долгое время ходили слухи, что супруги разводятся. Однако, как комментировала сама артистка, война внесла свои коррективы. Пара решила поставить вопрос личной жизни на паузу и дать друг другу время для размышлений. Правда, Карпа не берется прогнозировать, удастся ли спасти семью.

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