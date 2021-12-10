Наталка Карпа впервые намекнула на причину разрыва с мужем: "Я вижу свои ошибки"

Пара была в браке пять лет.

Украинская певица Наталка Карпа несколько недель назад откровенно призналась, что сейчас переживает не лучшие времена в отношениях с мужем.

Как известно, пять лет назад Наталка вышла замуж за героя АТО Евгения Терехова. А три года назад у супругов родилась дочь Злата. Как рассказала артистка в программе "Звездный путь", с появлением ребенка их отношения с Евгением существенно изменились.

Причины кризиса в отношениях Карпа отчасти видит и в себе:

Наталья Карпа с дочерью и мужем / instagram.com/natalkakarpa

"Скажу, что я вероятно, не совсем сдала этот экзамен на отлично, потому что я вижу свои ошибки. Есть какие-то необратимые моменты, есть какие-то моменты, которые можно подправить. Я дала ему в определенный момент немного расслабиться. У нас было так, что он работает, а я ухаживаю за ребенком. Он добытчик, а я уже семейный уклад. Нет, так нельзя. Потому что когда он шел на работу, я те же сутки работала, я до 9 вечера с ребенком ни на минуту не садилась", – объяснила Карпа.

Наталья Карпа с дочерью и мужем / instagram.com/natalkakarpa

Артистка добавила, что это лето было самым сложным в ее жизни, однако, что произошло – Наталка говорить не хочет.

"Я снова почувствовала, что такое броня в сердце. Но я из тех женщин, кто до последнего будет воевать за свою семью, что бы там ни было. Это было самое сложное лето в моей жизни. Я решила взять паузу, я решила не загадывать вперед. Потому что семья для меня это большая ценность", — сказала Карпа.

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