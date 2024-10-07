Наталка Карпа впервые рассказала о сложных болезнях мужа-воина: "Ложится на операцию"

Украинская певица Наталка Карпа рассказала о службе ее мужа Евгения Терехова и какие болезни его преследуют на фронте.

По словам артистки, ее возлюбленный всегда подвергает опасности свое состояние. В частности, в начале полномасштабного вторжения Евгений добился смены группы инвалидности со 2-й на 3-ю, чтобы только присоединиться к ВСУ. К тому же мужчина с позывным "Джексон" воюет еще с 2014 года. В период АТО он получил сложное ранение головы и перенес операцию с установкой титановой платины в череп. Вскоре ему вставили медицинскую сетку через несколько грыж.

"Евгений действующий воин. Несмотря на его ранения. У него была 2-я группа инвалидности и он очень хотел, чтобы его перевели на 3-ю, чтобы он мог пойти воевать. У него в голове титановая пластина, а в животе — сетка, которая держит его корсет, потому что у него из-за чрезмерного поднятия веса появилось несколько грыж", — рассказала певица в интервью телеканалу "Дім".

Евгений Терехов / Фото: instagram.com/jacki_boy89

Проблемы со здоровьем начали обостряться, когда Терехов продолжил службу в ВСУ уже во время полномасштабного вторжения. Как говорит Карпа, возлюбленному снова нужна операция. В частности, чтобы зафиксировать новую сетку в брюшной полости, ведь сейчас он испытывает большой дискомфорт на фронте.

"Он ложится на операцию. Надо сделать операцию, эту сетку поставить на место, чтобы как-то лучше ее встроить, чтобы не было проблем с ущемлением. Это может быть в любой неудачный момент. У него такое было, когда почти неделю сидели в лесу, Кременная, а он говорит: "от того, как я сработаю зависит и жизнь моих подопечных, а у меня рубит давление двести". Говорит, что "я знаю, я чувствую, а сделать ничего не могу, потому что у нас есть своя определенная задача", — объясняет Наталка.

Напомним, недавно певец-воин Михаил Безушко также рассказал о своих травмах, полученных на фронте, и как изменилась его жизнь в рядах ВСУ.

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