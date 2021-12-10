Наталка Карпа впервые рассказала о своем возлюбленном, который трагически погиб

Этот мужчина был первой большой любовью артистки.

Украинская певица Наталка Карпа впервые рассказала о своей большой первой любви, который трагически погиб при невыясненных обстоятельствах.

В программе "Звездный путь" Карпа поделилась, что раньше об этом никогда не говорила. Наталья встретила любимого, когда поступила в медицинский университет. Однако артистка очень мечтала о творчестве, поэтому пошла работать на львовскую радиостанцию.

Там редактором Наталки был известный львовский журналист Василий Чудик, и к нему у певицы возникли чувства. Карпа вспоминает, что когда его видела, у нее исчезал дар речи.

Первая любовь Наталки Карпы

Но этой истории не суждено было закончиться хэппи эндом. Василий погиб и Наталка уверена, не случайно.

"Он был журналист. Журналист без страха. Были угрозы в его сторону, с которыми он не считался. И как-то случился, скажем так, "несчастный случай". Когда уже потом нанимали частных детективов, чтобы расследовать всю эту историю, было много глухих и непонятных углов", – поделилась Карпа.

История гибели журналиста осталась неразгаданной.

Читайте также: