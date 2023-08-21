Наталка Карпа закружилась с мужем в романтическом танце и показала нежные поцелуи с ним

Украинская певица Наталка Карпа закружилась с мужем-военным Евгением Тереховым в танце и показала нежные поцелуи с ним.

Артистка устроила семейную фотосессию. Наталка вместе с мужем и 3-летней дочкой Златой позировала перед камерой в поле среди гортензий. Супруги демонстрировали на снимках семейную идиллию.

Наталья Карпа с мужем и дочерью / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Они весело фотографировались с их дочерью, корчили забавные гримасы, дурачились и нежно обнимали друг друга.

Наталья Карпа с мужем и дочерью / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Особенно поклонников порадовали кадры, на которых Карпа позировала вместе с Тереховым. Мужчина дарил певице нежные поцелуи, кружил с ней в романтическом танце и носил на руках.

Наталья Карпа с мужем и дочерью / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Похоже, супругам удалось преодолеть все проблемы в отношениях и сохранить брак. Еще в конце 2021 года артистка рассказывала, что они с Евгением Тереховым переживают кризис. Отношения пары существенно изменились после рождения дочери Златы. Супруги даже разъехались и не жили вместе. Когда началась полномасштабная война, Наталка и Евгений поставили их отношения на паузу. Однако, судя по фотографиям, супруги таки преодолели кризис и помирились.

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