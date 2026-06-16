Наталку Денисенко и ее избранника упрекнули за отдых во время войны: Савранский резко ответил

Наталья Денисенко и Юрий Савранский / © instagram.com/natalka_denisenko

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Украинская актриса Наталья Денисенко и её возлюбленный, модель Юрий Савранский, оказались в центре дискуссии из-за фотографий с совместного отдыха.

Возлюбленные отправились в Карпаты, где провели время в гостиничном комплексе с бассейном. Пара устроила небольшую фотосессию возле воды и поделилась романтическими кадрами в фотоблогах. На снимках Денисенко и Савранский позировали в купальных нарядах, демонстрируя счастливые романтические моменты своего путешествия.

Юрий Савранский и Наталья Денисенко

Юрий Савранский и Наталья Денисенко

Большинство подписчиков засыпало пару комплиментами и пожеланиями счастья. Впрочем, нашлись и те, кто раскритиковал публикацию, посчитав демонстрацию отдыха во время войны неуместной. Среди комментариев появилось и замечание о якобы «двух мирах в одной стране», которое не оставило равнодушным Юрия Савранского. Избранник актрисы эмоционально отреагировал на критику и объяснил свою позицию.

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Два мира… в одной стране

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Пост Юрия Савранского

По словам Савранского, украинцы уже давно вынуждены жить в условиях войны, при этом работать, помогать армии и искать возможность хотя бы иногда восстанавливать силы. Он также отметил, что критики часто недовольны любыми действиями публичных людей — независимо от того, идет ли речь о личной жизни или о благотворительности.

«Вы, наверное, сидя на своем диване, даже не заметили, как люди за это время уже научились приспосабливаться к такой ситуации. Как в этом п**деце пытаются двигаться, развиваться, работать или просто жить и в этих сложных обстоятельствах не переставать платить огромные налоги, делать пожертвования и участвовать в соцпроектах. Но самое главное — таким, как вы, никогда не угодишь! Выставив на своей странице жизнь — „как так можно“ или „два мира“. Выставишь сбор или донат — „пиар“ или „почему так мало“. Всегда говорил — начните с себя!» — ответил Юрий.

Напомним, в последнее время Наталья Денисенко и Юрий Савранский всё чаще публикуют совместные фотографии и не скрывают своих чувств. Недавно пара также поделилась снимками семейного отдыха в Карпатах вместе с детьми.

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