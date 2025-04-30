Наталью Денисенко на фоне развода с Фединчиком заподозрили в романе с известным режиссером: реакция актрисы

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Реклама

Украинскую актрису Наталку Денисенко заподозрили в романе с известным режиссером Алексеем Комаровским, который работал над фильмом "Коли ти вийдеш заміж", где артистка играла главную роль.

Несколько недель назад стало известно, что знаменитость разводится с мужем актером Андреем Фединчиком. Пара пока что воздерживается от комментариев. Впрочем, в Сети стало появляться немало сплетен. В частности, Telegram-канал "Злива" со ссылкой на инсайдеров утверждает, что у Наталки Денисенко появился новый возлюбленный. Речь идет о режиссере Алексее Комаровском.

Наталка Денисенко и Алексей Комаровский / © instagram.com/natalka_denisenko

"У Наталки роман с режиссером Комаровским. Не знаю, именно ли он причина ее развода. Но в тусовке об этом говорят сейчас многие", — утверждает инсайдер.

Реклама

Наталка Денисенко дала понять, что тоже видела эти сплетни. Она опубликовала фото с режиссером, которое подписала, что они "вместе". Правда, в этом случае речь шла о новом фильме, где снимается актриса. Что же касается слухов об их романе — режиссер и артистка ни опровергают их, ни подтверждают.

Наталка Денисенко и Алексей Комаровский / © instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, 31 января Наталка Денисенко подала заявление на развод с мужем Андреем Фединчиком. Об этом стало известно из реестра судебных дел. Пара не комментирует эти новости, но недавно актриса заявляла про "пипец" в ее жизни.