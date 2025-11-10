ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
649
Время на прочтение
2 мин

Наталку Денисенко на фоне слухов об измене застали с вероятным возлюбленным на концерте Пивоварова

Артистка наслаждалась музыкой в интересной компании.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Наталка Денисенко, Юрий Савранский

Наталка Денисенко, Юрий Савранский

Украинская актриса Наталка Денисенко снова привлекла внимание к личной жизни — на этот раз во время концерта Артема Пивоварова в Киеве.

Так, редакция сайта ТСН.ua тоже посетила событие и заметила появление артистки вместе с манекенщиком Юрием Савранским. Именно с ним Наталье уже несколько месяцев подряд приписывают новый роман после развода с Андреем Фединчиком.

Денисенко вместе с Савранским заняла свои места в вип-секторе уже после начала шоу, когда прозвучали первые песни Артема Пивоварова. Пара держалась за руки и вела себя непринужденно, а на протяжении концерта выглядела гармонично — улыбалась, наслаждались атмосферой и делала совместные фото. Звезда и ее спутник покинули зал Дворца спорта так же вдвоем, не дождавшись конца программы.

Интересно, что когда журналисты ТСН.ua обратились к Наталье и манекенщику за комментарием, они буквально начали убегать от камер и общения. Несмотря на это, пара все чаще появляется вместе на публике, но пока ни подтверждать, ни опровергать отношения не спешит.

Напомним, слухи о «химии» между Денисенко и Савранским возникли еще во время развода актрисы с Андреем Фединчиком, который намекал на измену с ним звезды. Сама Наталья тогда заявляла, что будет афишировать новые отношения только после помолвки с будущим мужем. Впрочем, похоже, сейчас звезда только усиливает интригу, публикуя совместные фото с манекенщиком и демонстрируя взаимную симпатию.

Дата публикации
Количество просмотров
649
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie