- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 649
- Время на прочтение
- 2 мин
Наталку Денисенко на фоне слухов об измене застали с вероятным возлюбленным на концерте Пивоварова
Артистка наслаждалась музыкой в интересной компании.
Украинская актриса Наталка Денисенко снова привлекла внимание к личной жизни — на этот раз во время концерта Артема Пивоварова в Киеве.
Так, редакция сайта ТСН.ua тоже посетила событие и заметила появление артистки вместе с манекенщиком Юрием Савранским. Именно с ним Наталье уже несколько месяцев подряд приписывают новый роман после развода с Андреем Фединчиком.
Денисенко вместе с Савранским заняла свои места в вип-секторе уже после начала шоу, когда прозвучали первые песни Артема Пивоварова. Пара держалась за руки и вела себя непринужденно, а на протяжении концерта выглядела гармонично — улыбалась, наслаждались атмосферой и делала совместные фото. Звезда и ее спутник покинули зал Дворца спорта так же вдвоем, не дождавшись конца программы.
Интересно, что когда журналисты ТСН.ua обратились к Наталье и манекенщику за комментарием, они буквально начали убегать от камер и общения. Несмотря на это, пара все чаще появляется вместе на публике, но пока ни подтверждать, ни опровергать отношения не спешит.
Напомним, слухи о «химии» между Денисенко и Савранским возникли еще во время развода актрисы с Андреем Фединчиком, который намекал на измену с ним звезды. Сама Наталья тогда заявляла, что будет афишировать новые отношения только после помолвки с будущим мужем. Впрочем, похоже, сейчас звезда только усиливает интригу, публикуя совместные фото с манекенщиком и демонстрируя взаимную симпатию.