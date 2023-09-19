Наталку Денисенко раскритиковали за то, как она проводит время с сыном: актриса ответила

Знаменитость иногда берет мальчика с собой на работу.

Украинская актриса Наталка Денисенко показала, как удачно совмещает работу и материнство.

Иногда знаменитость берет своего пятилетнего сына Андрея с собой на работу. Так, например, актриса показала в Instagram-stories, как вместе с мальчиком отправилась в студию, где она занималась озвучиванием мультфильма, а он наблюдал за процессом.

Однако некоторым подписчикам показалось, что Наталка уделяет мало внимания ребенку, а братья сына с собой на запись не очень кстати. Актриса не стала молчать и ответила на критику поклонников.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Как поделилась звездная мама, она пытается сделать все, чтобы ее сыну было интересно — он лакомится мороженым, пьет какао и даже может посмотреть, как работает один из крупнейших телеканалов страны.

"Это что выходит я плохая мама? Взять какао в кафе в одном из самых крутых телеканалов Украины. Есть мороженое и смотреть, как мама озвучивает мультики... Ужас, конечно", — с иронией ответила Денисенко.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, ранее Наталка Денисенко поделилась интимными подробностями общения со своим мужем, служащим в рядах ВСУ.

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