Наталку Денисенко заподозрили в увеличении груди: звезда раскрыла правду

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Реклама

Украинская актриса Наталья Денисенко заинтриговала изменениями своего тела.

В частности, внимание поклонников привлек недавний фотосет звезды со своим возлюбленным Юрием Савранским. Парочка вдвоем попозировала на романтическом отдыхе в купольном глемпинге. Для особых кадров Наталья выбрала изысканное белье и восхитила объятиями с бойфрендом на фоне цветов, шариков и лепестков роз.

Однако не только романтика привлекла внимание поклонников, но и формы актрисы. В комментариях под постом актер и военный Алексей Суровцев заподозрил коллегу в маммопластике и задал ей вопрос, добавив эмоджи в форме вишен: «О, Наташенька, мне кажется, или у тебя обновочка?». Так же об увеличении груди у Денисенко заговорили и другие юзеры.

Реклама

Наталка Денисенко с Юрием Савранским / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко с Юрием Савранским / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко с Юрием Савранским

Но в ответ актриса только посмеялась над догадками. Артистка объяснила, что это просто удачно подобранный комплект белья. К тому же оказалось, что это был сюрприз от ее возлюбленного Юрия: «Белье от любимого разве что».

Напомним, недавно звездный тренер Марина Боржемская впервые показала своего возлюбленного. Ведущая восхитила их романтической прогулкой.