- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 366
- Время на прочтение
- 1 мин
Наталку Денисенко заподозрили в увеличении груди: звезда раскрыла правду
Артистка показалась в соблазнительном белье и спровоцировала слухи.
Украинская актриса Наталья Денисенко заинтриговала изменениями своего тела.
В частности, внимание поклонников привлек недавний фотосет звезды со своим возлюбленным Юрием Савранским. Парочка вдвоем попозировала на романтическом отдыхе в купольном глемпинге. Для особых кадров Наталья выбрала изысканное белье и восхитила объятиями с бойфрендом на фоне цветов, шариков и лепестков роз.
Однако не только романтика привлекла внимание поклонников, но и формы актрисы. В комментариях под постом актер и военный Алексей Суровцев заподозрил коллегу в маммопластике и задал ей вопрос, добавив эмоджи в форме вишен: «О, Наташенька, мне кажется, или у тебя обновочка?». Так же об увеличении груди у Денисенко заговорили и другие юзеры.
Но в ответ актриса только посмеялась над догадками. Артистка объяснила, что это просто удачно подобранный комплект белья. К тому же оказалось, что это был сюрприз от ее возлюбленного Юрия: «Белье от любимого разве что».
Напомним, недавно звездный тренер Марина Боржемская впервые показала своего возлюбленного. Ведущая восхитила их романтической прогулкой.