Наталку Денисенко застали в страстных объятиях мужчины, которого Андрей Фединчик называл ее любовником
Артистка подогрела слухи о переменах в ее личной жизни.
Украинскую актрису Наталку Денисенко застали в страстных объятиях с мужчиной, с которым ей приписывают роман.
Артистку заприметили в компании манекенщика Юрия Савранского. Telegram-канал "Злива" опубликовал соответствующие фотографии. Парочку застали вместе в одном из ресторанов столицы. На первом фото они что-то обсуждали, а вот на втором - Наталка сидела у мужчины на руках, при этом они страстно обнимались.
Что интересно, это именно тот человек, которого бывший избранник актрисы - Андрей Фединчик - называл ее любовником. Недавно он довольно резко прокомментировал однин из постов экс-супруги. Андрей Фединчик намекнул, что у Денисенко и Савранского был роман за его спиной. Актриса уже отреагировала на обвинения.
Кстати, в этом году Юрий Савранский, как и Наталка Денисенко, тоже разводится. Манекенщик 19 августа подал заявление в суд с просьбой расторгнуть брак с женой.
Напомним, сейчас Наталка Денисенко развивает собственный бизнес по производству ювелирных украшений. Юрий Савранский вместе с актрисой снялся в рекламной кампании и помогает ей в целом. Недавно артистка раскрыла сумму, которую уже потратила на открытие собственного бизнеса.