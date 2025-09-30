Наталку Денисенко застали в страстных объятиях мужчины, которого Андрей Фединчик называл ее любовником

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Украинскую актрису Наталку Денисенко застали в страстных объятиях с мужчиной, с которым ей приписывают роман.

Артистку заприметили в компании манекенщика Юрия Савранского. Telegram-канал "Злива" опубликовал соответствующие фотографии. Парочку застали вместе в одном из ресторанов столицы. На первом фото они что-то обсуждали, а вот на втором - Наталка сидела у мужчины на руках, при этом они страстно обнимались.

Наталка Денисенко и Юрий Савранский

Что интересно, это именно тот человек, которого бывший избранник актрисы - Андрей Фединчик - называл ее любовником. Недавно он довольно резко прокомментировал однин из постов экс-супруги. Андрей Фединчик намекнул, что у Денисенко и Савранского был роман за его спиной. Актриса уже отреагировала на обвинения.

Комментарии, которые Андрей Фединчик оставил под постом Наталки Денисенко

Кстати, в этом году Юрий Савранский, как и Наталка Денисенко, тоже разводится. Манекенщик 19 августа подал заявление в суд с просьбой расторгнуть брак с женой.

Юрий Савранский разводится с женой / © court.gov.ua

Напомним, сейчас Наталка Денисенко развивает собственный бизнес по производству ювелирных украшений. Юрий Савранский вместе с актрисой снялся в рекламной кампании и помогает ей в целом. Недавно артистка раскрыла сумму, которую уже потратила на открытие собственного бизнеса.